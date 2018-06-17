Сбивший в центре Москвы пешеходов таксист был за рулем около 20 часов

Водитель такси, въехавший в центре Москвы в группу пешеходов, рассказал, что провел за рулем около 20 часов. Об этом мужчина сообщил в ходе допроса. Как передает ТАСС, видео в воскресенье размещено на сайте ГУ МВД по Москве.

Ранее источник ТАСС сообщил, что водитель, по его словам, уснул, потому что работал всю ночь. Попытку сбежать с места происшествия он объяснил тем, что испугался случившегося.

Мужчина рассказал, что хотел пропустить на дороге человека, однако перепутал педали и нажал на газ вместо тормоза. На вопрос, почему он попытался сбежать с места происшествия, он ответил: «Испугался… [подумал, что] убьют сейчас, сколько там людей было». Водитель также отметил, что перед работой не употреблял алкоголь.

Водитель заявил, что сожалеет о произошедшем. Он отметил, что до клиента ему оставалось проехать 100 м, после он планировал поехать домой спать. Мужчина добавил, что водительские права у него с 2013 года, а в столице работает в течение месяца.

ДТП произошло в субботу вечером на Ильинке . Водитель такси выехал на тротуар и совершил наезд на группу пешеходов. Его задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.