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Сбивший в центре Москвы пешеходов таксист был за рулем около 20 часов
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Сбивший в центре Москвы пешеходов таксист был за рулем около 20 часов 

BFM.RU 17 июня 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Водитель такси, въехавший в центре Москвы в группу пешеходов, рассказал, что провел за рулем около 20 часов. Об этом мужчина сообщил в ходе допроса. Как передает ТАСС, видео в воскресенье размещено на сайте ГУ МВД по Москве.
Ранее источник ТАСС сообщил, что водитель, по его словам, уснул, потому что работал всю ночь. Попытку сбежать с места происшествия он объяснил тем, что испугался случившегося.
Мужчина рассказал, что хотел пропустить на дороге человека, однако перепутал педали и нажал на газ вместо тормоза. На вопрос, почему он попытался сбежать с места происшествия, он ответил: «Испугался… [подумал, что] убьют сейчас, сколько там людей было». Водитель также отметил, что перед работой не употреблял алкоголь.
Водитель заявил, что сожалеет о произошедшем. Он отметил, что до клиента ему оставалось проехать 100 м, после он планировал поехать домой спать. Мужчина добавил, что водительские права у него с 2013 года, а в столице работает в течение месяца.
ДТП произошло в субботу вечером на Ильинке. Водитель такси выехал на тротуар и совершил наезд на группу пешеходов. Его задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.
По данным департамента здравоохранения Москвы, при наезде травмы получили восемь человек. Пять человек госпитализировали, из них две гражданки Мексики, одна — Украины и две россиянки. В посольстве Мексики ранее заявили, что в результате инцидента травмы получили две гражданки этой страны.
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