В Дагестане впервые пройдет съезд Русского ботанического общества

Дагестане впервые пройдет съезд Русского ботанического обществаXIV Делегатский съезд Русского ботанического общества пройдет впервые на Северном Кавказе на базе Дагестанского государственного университета и Горного ботанического сада Дагестанского научного центра Российской академии наук с 18 по 23 июня.

Участниками съезда станут 400 специалистов из всех регионов России и ближнего зарубежья для обсуждения актуальных вопросов ботанической науки.

Открытие съезда состоится 18 июня в 11.00, в зале ГБУ «Дагестанский государственный кумыкский музыкально-драматический театр им. Алимпаши Салаватова» (Кумыкский театр), г. Махачкалы, ул. Уллубия Буйнакского, дом 10.