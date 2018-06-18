В Дагестане впервые пройдет съезд Русского ботанического общества 

В Дагестане впервые пройдет съезд Русского ботанического обществаXIV Делегатский съезд Русского ботанического общества пройдет впервые на Северном Кавказе на базе Дагестанского государственного университета и Горного ботанического сада Дагестанского научного центра Российской академии наук с 18 по 23 июня.
Участниками съезда станут 400 специалистов из всех регионов России и ближнего зарубежья для обсуждения актуальных вопросов ботанической науки.
Кроме этого, участие примут Министерства и ведомства Республики: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, Министерство образования и науки РД и Министерство по туризму и народным художественным промыслам РД.
Открытие съезда состоится 18 июня в 11.00, в зале ГБУ «Дагестанский государственный кумыкский музыкально-драматический театр им. Алимпаши Салаватова» (Кумыкский театр), г. Махачкалы, ул. Уллубия Буйнакского, дом 10.