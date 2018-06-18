Джордан Белл получил 12 бутылок коньяка в подарок от производителя

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Белл получил в подарок 12 бутылок элитного коньяка и благодарственное сообщение от производителя. Фотографию подарка Белл опубликовал в своём микроблоге в социальной сети «Инстаграм», однако позднее удалил её.

Таким образом компания, производящая алкоголь отблагодарила баскетболиста за спонтанную рекламу своей продукции во время чемпионского парада «Голден Стэйт» в Окленде. Тогда Белл демонстративно пил коньяк из бутылки, а когда он закончился, попросил добавки у болельщиков и получил её.