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Джордан Белл получил 12 бутылок коньяка в подарок от производителя
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Джордан Белл получил 12 бутылок коньяка в подарок от производителя 

Чемпионат.com 18 июня 2018
Фото: Sports.ru
Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Белл получил в подарок 12 бутылок элитного коньяка и благодарственное сообщение от производителя. Фотографию подарка Белл опубликовал в своём микроблоге в социальной сети «Инстаграм», однако позднее удалил её.
Таким образом компания, производящая алкоголь отблагодарила баскетболиста за спонтанную рекламу своей продукции во время чемпионского парада «Голден Стэйт» в Окленде. Тогда Белл демонстративно пил коньяк из бутылки, а когда он закончился, попросил добавки у болельщиков и получил её.
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