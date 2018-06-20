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Немцы за Путина: что показывают болельщики на Мундиале
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Немцы за Путина: что показывают болельщики на Мундиале 

Евро-футбол.Ру 19 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
"Евро-Футбол.ру" решил присмотреться в плакатам и другой атрибутике на трибунах на матчах первого тура группового этапа Мундиаля. О чём говорят фанаты?
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Фанаты из Египта вспоминают подвиги уругвайца Луиса Суареса на двух прошлых чемпионатах мира.
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Баннер в поддержку иранских женщин, которым запрещено посещать футбольные матчи на родине.
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Лионель Месси — бог для аргентинских болельщиков.
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Парень из Перу, похоже, отправился на Мундиаль без разрешения мамы.
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Слияние Франции и России на трибуне.
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Мексиканцы, очевидно, довольны приёмом.
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Месута Озила часто критикуют, но болельщики по-прежнему мечтают получить его футболку.
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Немцы за Владимира Путина.
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Интересный образ, согласитесь.
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Бонус. Польский фанат в этой фуражке определённо выделялся на Красной площади.
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