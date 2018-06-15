Эксперт: Война в Карабахе неизбежна, но Азербайджану выгодно ее начать как можно позже

Поставки РСЗО «Полонез», по мнению эксперта, точно также, до определенной степени, нарушают баланс сил в регионе. «Азербайджан готовится же к войне. Вот они таким образом и готовятся», — заметил он.

На вопрос, какое именно преимущество получает Азербайджан, закупая столь дорогостоящее вооружение, и можно ли этому как-то противодействовать, эксперт ответил, что противодействовать можно всему и всегда, поскольку нет такого оружия, которому нельзя противодействовать. «Просто Азербайджан увеличивает свои военные возможности. Как конкретно будет использоваться данная система, зависит от тактической и стратегической ситуации. Все зависит от того, как будет протекать война», — добавил Храмчихин.

При этом он подчеркнул, что по тактико-техническим характеристикам у оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», которые находятся на вооружении армянской армии, более высокая точность попадания в цель, в то время как у РСЗО «Полонез» более значительный объем боекомплекта, что позволяет ей доставить до цели существенно большее количество ракет. Это, по оценке эксперта, свидетельствует о ее большей производительности.

Александр Храмчихин считает возобновление военных действий на территории Нагорного Карабаха неизбежным, вне зависимости от сроков. Причиной является то, что позиции конфликтующих сторон по-прежнему несовместимы, и понять, как данный вопрос можно будет разрешить без применения военной силы, чрезвычайно сложно.

Таким образом, Азербайджан, как считает заместитель директора российского Института политического и военного анализа, заинтересован в возобновлении боевых действий и вполне может пойти на радикальные шаги, поскольку обладает значительным превосходством как в живой силе, так и в технике. Местами у азербайджанцев встречается и качественное превосходство, особенно, что касается воздушных сил, однако этот фактор минимизируется из-за довольно сильной и плотной системы противовоздушной обороны армян. «Армения, по всей видимости, по-прежнему имеет преимущество в боевой подготовке, насколько я могу понять, и, в целом, оборонительные позиции создают для них определенные преимущества. То есть обороняться в общем проще, чем наступать, хотя иногда это и кажется бесперспективным. В этом смысле это плюс Армении. А как и что пойдет, ну это опять-таки невозможно предсказать», — подчеркнул эксперт.

В то же время, по его мнению, довольно разнообразный спектр вооружений, который имеется у Баку , может сыграть с ним злую шутку и создать определенные сложности, поскольку может повлиять и на качество обучения личного состава, который в основном использует российское вооружение, а подготовку проходит в Турции . И события апреля 2016 года показали, что уровень подготовки ВС Азербайджана все еще неудовлетворительный, поскольку им не удалось добиться сколько-нибудь серьезных результатов в период эскалации. «Но если исходить из неизбежности войны, то чем раньше она начнется, тем лучше для Армении, поскольку Баку быстрее наращивает свои силы, чем Ереван », — заключил Александр Храмчихин.