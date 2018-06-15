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СМИ: канадцы объявили бойкот товарам из США
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СМИ: канадцы объявили бойкот товарам из США 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: Газета.Ru
Канадцы в знак поддержки своего премьер-министра Джастина Трюдо призывают бойкотировать товары американского производства, отдавая предпочтение канадским. Об этом сообщает CTV News.
В инстаграме набирают популярность записи под хэштегами с призывами покупать канадское и бойкотировать американские товары, также пользователи публикуют фотографии продуктовых корзин с товарами только канадского производства.
Некоторые отказались от калифорнийских вин, бурбона из Кентукки, апельсинов из Флориды, а также обходят стороной заведения таких американских продуктовых сетей.
Также некоторые отменяют отпуск в США, предпочитая отдыхать в Канаде.
Призывы к бойкоту появились после того, как президент США Дональд Трамп назвал в твиттере канадского премьера «нечестным» и «слабым». Конфликт между главами государств разгорелся из-за споров о торговых пошлинах на сталь и алюминий.
Ранее в Белом доме высказывание премьера Канады Джастина Трюдо о «жестком ответе» на американские пошлины назвали «ножом в спину».
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