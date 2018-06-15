Генсек НАТО ожидает, что финансирование афганских сил безопасности одобрят 

БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что участники предстоящего июльского саммита НАТО в Брюсселе одобрят продление финансирования афганских сил безопасности до 2024 года.
"Я ожидаю, что на саммите мы достигнем договоренности продлить финансирование афганских сил безопасности до 2024 года", — сказал он в пятницу журналистам после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения «Талибан»* и группировки «Аль-Каида»* (запрещена в РФ). В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия «Решительная поддержка».
*Террористические организации, запрещенные в России