В центре Москвы пострадали восемь человек из-за наезда такси

МОСКВА , 16 июн — РИА Новости . Восемь человек пострадали в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы, водитель задержан, сообщает в субботу столичное ГУМВД

"Сегодня в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось восемь человек", — говорится в сообщении.

Предварительная причина ДТП — водитель не справился с управлением, уточняется в сообщении. Водитель задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка.

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j

— ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.