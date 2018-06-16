Ещё
В центре Москвы пострадали восемь человек из-за наезда такси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Москвы пострадали восемь человек из-за наезда такси 

РИА Новости 16 июня 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы, водитель задержан, сообщает в субботу столичное ГУМВД.
"Сегодня в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось восемь человек", — говорится в сообщении.
Предварительная причина ДТП — водитель не справился с управлением, уточняется в сообщении. Водитель задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка.
Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j
— ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.
Последние новости
"Это к войне": куда исчезли российские миллиарды В Минтруде рассказали, кого затронет повышение пенсий в 2019 году Почему Европа вынуждена снять арест с активов "Газпрома"
Комментарии  Ещё 50 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала, как Запад обманул Россию27
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян174
Уникальное астрономическое явление: такого не было 200 лет7
Тяжелобольной Билан обратился к народу175
Стало известно, когда остановится работа Интернета8
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
02:51
Появились подробности о состоянии Кобзона
Шоу-бизнес Другое
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение