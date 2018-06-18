Нейросеть научили создавать 3D‐миры

Новая математическая модель способна «достраивать» самые разные сцены. Она достоверно описывает предметы в помещении и их цвет, говорят программисты из лаборатории DeepMind. Статья с их доводами опубликована в журнале Science.

Нейросеть реалистично воспроизвела сцену, создав качественную картинку, не понимая норм перспективы, окклюзии и света. Программистам раньше приходилось вручную описывать каждую деталь картинки.

Речь идет о создании трехмерного изображения. Нейросеть умеет также обобщать данные. Если в разных сценах ей встречается небо, то она запомнит, что оно всегда голубое.

Такие искусственные способности позволяют компьютерному алгоритму описать сцену в абстрактной манере, а генеративной сети — «додумать» необходимые детали.

Ранее немецкие ученые создали программу с помощью которой искусственный интеллект может предугадывать действия людей. Новая система много часов смотрела кулинарные видеоролики и стала понимать процесс приготовления еды.