Ещё
Нейросеть научили создавать 3D‐миры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нейросеть научили создавать 3D‐миры 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Новая математическая модель способна «достраивать» самые разные сцены. Она достоверно описывает предметы в помещении и их цвет, говорят программисты из лаборатории DeepMind. Статья с их доводами опубликована в журнале Science.
Нейросеть реалистично воспроизвела сцену, создав качественную картинку, не понимая норм перспективы, окклюзии и света. Программистам раньше приходилось вручную описывать каждую деталь картинки.
Речь идет о создании трехмерного изображения. Нейросеть умеет также обобщать данные. Если в разных сценах ей встречается небо, то она запомнит, что оно всегда голубое.
Такие искусственные способности позволяют компьютерному алгоритму описать сцену в абстрактной манере, а генеративной сети — «додумать» необходимые детали.
Ранее немецкие ученые создали программу с помощью которой искусственный интеллект может предугадывать действия людей. Новая система много часов смотрела кулинарные видеоролики и стала понимать процесс приготовления еды.
360tv.ru: последние новости
«Столица серийных убийц»: бразильский журналист поделился мнением о Ростове‐на‐Дону Английские болельщики удивились дружелюбию россиян СМИ: Германия предостерегла болельщиков от нелегального въезда в страну
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«На Украине назревает катастрофа»353
Уехали в отпуск и остались без квартиры24
Беспилотник США провел разведку над Крымом64
«Грудь стекла»: русскую «Кардашьян» засмеяли в сети30
Профсоюз готовит протесты из-за пенсионной реформы185
Видео
59:02
«На Украине назревает катастрофа»
Украина В мире
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
01:08
«Волшебный кролик» попал на видео
Наука и техника Другое
00:50
Запуск «Искандером» баллистической ракеты попал на видео
Армия Азия
03:20
Цой сделала заявление о «смертельной аварии»
Шоу-бизнес
11:50
Голикова анонсировала «обеление» зарплат
Экономика Личный счет
01:00
Россиян встревожил след в небе
Общество
01:33
«Бок о бок с сирийцами без всяких притеснений»
Ближний Восток Статьи
00:45
Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение