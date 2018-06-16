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В США около 2 тысяч детей нелегальных мигрантов разлучили с семьями
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В США около 2 тысяч детей нелегальных мигрантов разлучили с семьями 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
В США за шесть недель около 2 тысяч детей были разлучены с семьями из-за массового потока нелегальных мигрантов в страну. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, из-за политики «нулевой толерантности», объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, 1995 детей были разлучены с родителями с 19 апреля по 31 мая.
Как отмечается, власти США не могут задерживать детей нелегальных мигрантов, которые незаконно проникли на территорию страны.
Ранее сообщалось, что ООН призвала США прекратить задерживать нелегальных мигрантов на южной границе, разделяя при этом детей с их семьями.
Как отмечалось, южную границу США в основном пересекают граждане Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, неблагополучная внутренняя обстановка в которых дает им право на международную защиту.
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