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Погранслужбу США смутило слово «клетки» в публикациях о детях мигрантов
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Погранслужбу США смутило слово «клетки» в публикациях о детях мигрантов 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Телеведущая CBS Гейл Кинг сообщила о том, что представитель пограничной службы США обратился к ней с комментарием относительно использования слова «клетки» в репортаже о содержании детей мигрантов, разлученных с родителями, передает Mediaite.
"Их очень смущает, по из словам, характеризация слова «клетки». Они сказали, что это не неточный термин, но их очень смущает использование слова «клетки». Они сказали, что это может и клетки, но с детьми не обращаются как с животными", — сказала она.
В свою очередь сама Кинг подчеркнула, что большинство людей, которые следят за ситуацией, не видят разницы.
Ранее сообщалось, что в США около 2 тысяч детей нелегальных мигрантов разлучили с семьями.
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