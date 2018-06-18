Погранслужбу США смутило слово «клетки» в публикациях о детях мигрантов

Телеведущая CBS Гейл Кинг сообщила о том, что представитель пограничной службы США обратился к ней с комментарием относительно использования слова «клетки» в репортаже о содержании детей мигрантов, разлученных с родителями, передает Mediaite.

"Их очень смущает, по из словам, характеризация слова «клетки». Они сказали, что это не неточный термин, но их очень смущает использование слова «клетки». Они сказали, что это может и клетки, но с детьми не обращаются как с животными", — сказала она.

В свою очередь сама Кинг подчеркнула, что большинство людей, которые следят за ситуацией, не видят разницы.

Ранее сообщалось, что в США около 2 тысяч детей нелегальных мигрантов разлучили с семьями.