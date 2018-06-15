Ещё
Абхазия и Сирия ведут работу по взаимному открытию посольств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская выдвинула Трампу ультиматум
Поклонская выдвинула Трампу ультиматум

Абхазия и Сирия ведут работу по взаимному открытию посольств 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сухум и Дамаск уже ведут работу по взаимному открытию посольств, но это будет длительный процесс, заявил абхазский президент Рауль Хаджимба.
Сирия 29 мая объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
"Этот процесс, как говорится, начат, и он не решается за один день, но я несомненно верю, что все это состоится", — заявил Хаджимба журналистам.
Он добавил, что в ближайшие дни встретится с послом САР в России. Отвечая на вопрос, когда состоится встреча с президентом Сирии, он заявил, что «как только договоримся».
"Я думаю, что в ближайшее время", — добавил президент.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Последние новости
Испытатель космической техники развеяла мифы о полете Терешковой Спала с глаз пелена: ЧМ заставил Америку взглянуть на Россию по-новому Трамп на G7 объяснил, почему Крым российский
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малахов привел Пугачеву в бешенство103
Боярский высказался о пенсионном возрасте670
ЦБ принял решение по ставке71
Поклонская выдвинула Трампу ультиматум99
Песков объяснил слова Путина о пенсиях 13-летней давности719
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение