Абхазия и Сирия ведут работу по взаимному открытию посольств

"Этот процесс, как говорится, начат, и он не решается за один день, но я несомненно верю, что все это состоится", — заявил Хаджимба журналистам.

Он добавил, что в ближайшие дни встретится с послом САР в России . Отвечая на вопрос, когда состоится встреча с президентом Сирии, он заявил, что «как только договоримся».

"Я думаю, что в ближайшее время", — добавил президент.

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