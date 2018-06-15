Канадцы объявили бойкот американским товарам 

Многие канадцы начали бойкотировать американские товары и отказываться от поездок в Америку после обострения разногласий между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает РИА Новости со ссылкой на местную прессу.
Отношения обострились в последние недели, когда американский лидер включил Канаду в список стран, против которых введены заградительные пошлины на сталь и алюминий. На прошлой неделе Трамп открыто критиковал премьер-министра Канады, обвиняя его в «несправедливых» торговых барьерах против США.
Сообщается, что канадцы начали использовать в социальных сетях хештеги: #BuyCanadian (покупай канадское), #BoycottUSProducts (бойкотируй американские продукты) и #BoycottUSA (бойкотируй США), с помощью которых пользователи призывают использовать покупательную способность, чтобы «защитить честь Канады». Так, по данным телеканала, канадцы начали отказываться от американских продуктов: калифорнийского вина, апельсинов из Флориды, бурбона из Кентукки. Также они объявили бойкот таким американским брендам, как Starbucks, Walmart и McDonalds.