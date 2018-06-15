Канадцы объявили бойкот американским товарам

Отношения обострились в последние недели, когда американский лидер включил Канаду в список стран, против которых введены заградительные пошлины на сталь и алюминий. На прошлой неделе Трамп открыто критиковал премьер-министра Канады, обвиняя его в «несправедливых» торговых барьерах против США.