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Посол США: Вашингтон поддерживает реформы армянского правительства 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 15 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы поддержать правительство Армении в осуществлении политических и экономических реформ. Об этом в ходе встречи с вице-премьером страны Тиграном Авиняном заявил посол США Ричард Миллс в пятницу, передает пресс-служба кабмина.
"Посол США поздравил Авиняна с его назначением на должность заместителя премьерa, отметив, что правительство США готово поддержать экономические и политические реформы нового кабмина и заверил, что улучшение деловой и инвестиционной среды поможет привлечь больше американских компаний, которые уже видят потенциал для такой деятельности в Армении", — сообщает пресс-служба.
Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством, включая продолжение инвестиционных и грантовых проектов, необходимость продолжения стимулов в налоговых и инфраструктурных системах.
"Посол Миллс заявил, что в ближайшем будущем будет рассмотрен вопрос о подписания нового соглашения с Арменией для включения страну в программу «Вызовы тысячелетия», — говорится в релизе кабмина.
Вице-премьер Тигран Авинян был назначен на пост вице-премьер-министра Армении 11 мая.
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