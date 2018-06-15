Ещё
Вагонетка сошла с рельсов на американских горках в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность

Вагонетка сошла с рельсов на американских горках в США 

Говорит Москва 1 час назад
Инцидент произошёл в парке аттракционов в штате Флорида, передаёт РИА Новости. Известно, что в результате происшествия два пассажира упали с высоты больше 10 метров. Других подробностей не приводится.
Говорит Москва: последние новости
ФАС завела дело против сети магазинов «Магнолия» за рекламу сигарет Трамп заявил о приостановке введения сотен санкций против КНДР В Петербурге стартовал фестиваль болельщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малахов привел Пугачеву в бешенство29
Украина наживает себе еще одного врага в Европе91
На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме915
Раскрыт размер наследства Говорухина121
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца171
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
04:39
Малахов привел Пугачеву в бешенство
Шоу-бизнес
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение