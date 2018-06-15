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Вагонетка сошла с рельсов на американских горках в США
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Вагонетка сошла с рельсов на американских горках в США
Говорит Москва
1 час назад
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Инцидент произошёл в парке аттракционов в штате Флорида, передаёт
РИА Новости
. Известно, что в результате происшествия два пассажира упали с высоты больше 10 метров. Других подробностей не приводится.
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