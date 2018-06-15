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Россия и Абхазия будут сотрудничать в области почтово-фельдъегерской связи
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Отдых сотен россиян оказался под угрозой

Россия и Абхазия будут сотрудничать в области почтово-фельдъегерской связи 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Российские фельдъегере будут освобождены от прохождении таможенного и пограничного контроля при пересечении границы с Абхазией, а при перемещении по территории республики смогут использовать гражданские самолёты, железнодорожный и автомобильный транспорт.
Соглашение, регулирующее доставку российской военной корреспонденции в Абхазии, вступает в силу 15 июня
Документ был подписан в Москве 29 июля 2017 года в целях формирования правовой основы для российско-абхазского сотрудничества в сфере передачи военной корреспонденции и её защиты при доставке военными курьерами.
«Цель соглашения — повысить оперативность доставки военной корреспонденции. Кроме того, документ будет способствовать сотрудничеству между Россией и Республикой Абхазия», — подчеркнула член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
Ратификация соглашения отвечает интересам Российской Федерации, поскольку способствует дальнейшему развитию военного сотрудничества, укреплению мира и безопасности государств, а также положительно сказывается на функционировании и боевой готовности российских воинских формирований, расположенных в Абхазии, подчеркнула сенатор.
До отсутствия правового статуса военных фельдъегерей возникали трудности при прохождении ими таможенного и пограничного контроля, что создавало предпосылки к возможному несанкционированному доступу к секретной информации. Пункты соглашения позволяют военным курьерам использовать гражданские самолёты, железнодорожный и автомобильный транспорт при перемещении через государственные границы Российской Федерации и Республики Абхазия, имея при себе табельное оружие.
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