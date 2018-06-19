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США и Южная Корея объявили о приостановке совместных военных учений
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США и Южная Корея объявили о приостановке совместных военных учений
РИА Новости
1 час назад
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Фото:
Федеральное агентство политических новостей
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
И
США
РЕШИЛИ ПРИОСТАНОВИТЬ СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ — РЁНХАП СО ССЫЛКОЙ НА
МИНОБОРОНЫ
ЮЖНОЙ КОРЕИ
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