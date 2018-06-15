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В Мексике заявили, что не хотят торговой войны с США
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В Мексике заявили, что не хотят торговой войны с США 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МЕХИКО, 15 июня. /ТАСС/. Мексика не намерена начинать торговую войну с США и не хочет, чтобы она произошла. Об этом заявил министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо, сообщил в четверг сайт радиостанции Noticias MVS.
"Ситуация [в отношениях с США] вновь непростая, — сказал министр. — Это не война, и мы не хотим, чтобы она произошла, даже в сфере торговли". В 2017 году объем торговли между Мексикой и США достиг рекордного уровня в $557 млрд
С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который должен компенсировать потери от американских пошлин.
Согласно оценкам директора мексиканского Института промышленного развития и экономического роста Хосе Луиса де ла Круса, латиноамериканская страна может потерять от $1,5 до 2 млрд в год из-за пошлин США. По мнению Гуахардо, ответные меры Мексики обойдутся экспортерам из соседней страны примерно в $3 млрд
ТАСС: последние новости
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