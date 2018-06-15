5 самых смертоносных подводных лодок в мире

Москва , 15 июня — «Вести. Экономика». Американский журнал The National Interest составил рейтинг самых смертоносных подводных лодок в мире. Издание включило в список субмарины, которые либо уже стоят на вооружении, либо в скором времени поступят в эксплуатацию. В пятерку, составленную американскими экспертами, попали три российские модели. Ниже мы расскажем подробнее о пятерке самых смертоносных субмарин. Субмарина класса «Огайо» Подводные лодки типа «Огайо» — серия из 18 американских стратегических атомных подводных лодок третьего поколения, вступивших в строй с 1981 по 1997 год. С 2002 года единственный тип ракетоносцев, находящихся на вооружении ВМС США . Каждая лодка вооружена 24 межконтинентальными баллистическими ракетами системы «Трайдент», оснащёнными разделяющимися головными частями с индивидуальным наведением. Лодки типа «Огайо» составляют основу стратегических наступательных ядерных сил США и постоянно выходят на боевое патрулирование, проводя в море 60% времени. Из-за сокращения количества ракетоносцев на Тихом океане, часть лодок типа «Огайо» была переброшена с Атлантического океана на Тихий. Субмарина класса «Колумбия» Подводные лодки типа «Колумбия» — проектируемый тип перспективных стратегических атомных подводных лодок ВМС США, предназначенных для замены подводных лодок типа «Огайо»системы «Трайдент». Начало строительства планируется на 2021 год, а ввод в эксплуатацию головной лодки — в 2031 году (через 50 лет после того, как стали поступать на вооружение лодки предшествующего типа «Огайо»). Планируется, что лодки этого типа будут находиться в составе ВМС США до 2085 года. При определении необходимого количества лодок, состоящих на вооружении, ВМС США учитывает, сколько лодок будет одновременно находиться на патрулировании и в пунктах базирования, количество баллистических ракет на каждой лодке, вероятность того, что лодка не будет обнаружена противником и сможет запустить ракеты, график технического обслуживания лодок. Для сокращения затрат на разработку изучались различные варианты проектирования, включая добавление ракетных шахт к существующим многоцелевым лодкам типа «Вирджиния», использование проектов модернизации лодок типа «Огайо» и разработку принципиально новой конструкции. Субмарина проекта 955 «Борей» Подводные лодки проекта 955 «Борей» — серия российских атомных подводных лодок класса «ракетный подводный крейсер стратегического назначения» (РПКСН) четвёртого поколения. На декабрь 2017 года первые три корабля базового проекта 955 введены в боевой состав флота, пять кораблей модернизированного проекта 955А находятся в стадии строительства. Всего по состоянию на май 2018 года до 2027 года запланировано строительство 14 кораблей, 3 проекта 955 и 11 проекта 955А. 14 запланированных к постройке атомоходов планируется распределить по 7 кораблей на Северный и Тихоокеанский флот. «Бореи» призваны стать единственным типом стратегических подводных ракетоносцев на вооружении ВМФ России по меньшей мере до середины XXI века. Подлодка вооружена 16 баллистическими ракетами «Булава», каждая из которых несет до десяти ядерных боеголовок с дальностью поражения до восьми тысяч километров. В материале отмечается, что благодаря использованию специального водометного движителя эта субмарина стала самой тихой среди российских АПЛ. Атомная подлодка проекта 667БДРМ «Дельфин» Подводные лодки проекта 667БДРМ «Дельфин» — серия советских атомных подводных лодок, изначально вооружённых баллистическими ракетами Р-29РМ, и впоследствии перевооружённых ракетами Р-29РМУ2 «Синева», Р-29РМУ2.1 «Лайнер». Новым основным оружием корабля стали межконтинентальные баллистические ракеты Р-29РМ, имеющие увеличенные дальность стрельбы (до 8 300 км и более), точность и радиус развода боевых блоков. Эти ракеты, и их модификация Р-29РМУ2 «Синева», сохранившая договорное обозначение РСМ-54, стали последними отечественными жидкостными БРПЛ. Подводный пуск может осуществляться на глубинах до 55 метров при скорости 6-7 узлов. Все ракеты могут быть запущены в одном залпе. Подводная лодка проекта 885 «Ясень»

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Подводные лодки проекта 885 «Ясень» — серия российских многоцелевых атомных подводных лодок c крылатыми ракетами (ПЛАРК) четвёртого поколения. Субмарина оснащена 32 крылатыми ракетами «Калибр». Они способны нести ядерные боеголовки на расстояние до 2500 километров. Как пишет издание, подлодки проекта «Ясень» «быстрые, чрезвычайно тихие и обладают крайне мощными датчиками».