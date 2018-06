Канадские покупатели решили поддержать Трюдо после выпадов Трампа

Джастина Трюдо. Канадский телеканал CTV сообщил, что некоторые жители страны объявили бойкот американским товарам. Если следовать этим данным, в стране нарастает недовольство личными выпадами американского президента Дональда Трампа в отношении премьер-министра Канады

Ранее на фоне экономических разногласий между странами канадский премьер обещал ответить на введенные Вашингтоном торговые тарифы. «Мы вежливые, спокойные, но не позволим помыкать собой», — заявил Трюдо на прошлой неделе. В ответ на это Трамп назвал политика «вялым и хилым», а несколько высокопоставленных чиновников администрации обвинили Трюдо в предательстве и пожелали ему «гореть в аду». Канадцы действительно славятся своим спокойным характером, но личные оскорбления в отношении премьера вызвали мощную реакцию, рассказывает обозреватель канадского телеканала CTV Джил Макешон:

«Не буду помогать Трампу своими деньгами в этом году. Прости, Флорида!» — пишет канадский пользователь, который отказался от отпуска в США в пользу поездки на Кубу . Другой твит: «Моя первая безтрамповская закупка в супермаркете» — и фотография тележки с канадскими продуктами. Однако, если пройтись по магазинам, становится ясно, что товары из США занимают почти все полки канадских супермаркетов, а многие бренды с отметкой «сделано в Канаде», на самом деле закупают полуфабрикаты в США и только упаковывают их здесь. Хотя исключить Трампа из канадской диеты не просто, это возможно. Тем не менее, учитывая десятикратную разницу в численности населения и объеме ВВП двух стран, эксперты считают, что США могут просто проигнорировать канадский бойкот, а в итоге канадцы навредят только конкретным компаниям, которые торгуют с Канадой».

Walmart и McDonalds. С помощью бойкота американских товаров канадцы призывают соотечественников «защитить честь страны». Отказаться также предлагается от крупных американских брендов, таких, как Starbucks

При этом масштабы бойкота оценить сложно, возможно, он преувеличен журналистами. Ни один из указанных в материале CTV хештегов не попал в топ-10 канадского Twitter. Кстати, первое место в списке занимает хештег о чемпионате мира в России

#trumpfree #buycanadian. Another day another grocery run. Making the refrigerator great again pic.twitter.com/AEuGU5TjDe

