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Канадские покупатели решили поддержать Трюдо после выпадов Трампа
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Канадские покупатели решили поддержать Трюдо после выпадов Трампа 

BFM.RU 15 июня 2018
Фото: BFM.RU
Канадский телеканал CTV сообщил, что некоторые жители страны объявили бойкот американским товарам. Если следовать этим данным, в стране нарастает недовольство личными выпадами американского президента Дональда Трампа в отношении премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Ранее на фоне экономических разногласий между странами канадский премьер обещал ответить на введенные Вашингтоном торговые тарифы. «Мы вежливые, спокойные, но не позволим помыкать собой», — заявил Трюдо на прошлой неделе. В ответ на это Трамп назвал политика «вялым и хилым», а несколько высокопоставленных чиновников администрации обвинили Трюдо в предательстве и пожелали ему «гореть в аду». Канадцы действительно славятся своим спокойным характером, но личные оскорбления в отношении премьера вызвали мощную реакцию, рассказывает обозреватель канадского телеканала CTV Джил Макешон:
«Не буду помогать Трампу своими деньгами в этом году. Прости, Флорида!» — пишет канадский пользователь, который отказался от отпуска в США в пользу поездки на Кубу. Другой твит: «Моя первая безтрамповская закупка в супермаркете» — и фотография тележки с канадскими продуктами. Однако, если пройтись по магазинам, становится ясно, что товары из США занимают почти все полки канадских супермаркетов, а многие бренды с отметкой «сделано в Канаде», на самом деле закупают полуфабрикаты в США и только упаковывают их здесь. Хотя исключить Трампа из канадской диеты не просто, это возможно. Тем не менее, учитывая десятикратную разницу в численности населения и объеме ВВП двух стран, эксперты считают, что США могут просто проигнорировать канадский бойкот, а в итоге канадцы навредят только конкретным компаниям, которые торгуют с Канадой».
С помощью бойкота американских товаров канадцы призывают соотечественников «защитить честь страны». Отказаться также предлагается от крупных американских брендов, таких, как Starbucks, Walmart и McDonalds.
При этом масштабы бойкота оценить сложно, возможно, он преувеличен журналистами. Ни один из указанных в материале CTV хештегов не попал в топ-10 канадского Twitter. Кстати, первое место в списке занимает хештег о чемпионате мира в России.
#trumpfree #buycanadian. Another day another grocery run. Making the refrigerator great again pic.twitter.com/AEuGU5TjDe
— Scott Chamberlain (@scottawan) 14 июня 2018 г.
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