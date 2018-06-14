Мексиканская фан-зона открылась в Измайловский кремле

Попробовать тако со скорпионами и пообщаться с коренными мексиканцами отправилась корреспондент «ВМ».

Расписные сомбреро, текила с лаймом, яркий танец харабе тапатио — праздник мексиканской культуры стартовал в антураже одного из по-настоящему русских мест столицы — Кремле в Измайлово. Сотни гостей из Мехико , Канкуна, Монтеррея и других городов одной из самых необычных стран Центральной Америки собрались здесь, чтобы продемонстрировать весь колорит столь горячего и открытого народа. Попробовать тако со скорпионами и пообщаться с коренными мексиканцами отправилась корреспондент «ВМ».

Шеф-повар угощает посетителей горячим буррито и тако. В мини-баре всем желающим разливают напитки. Эти ребята, судя по всему, готовы поднимать тосты по поводу и без!

— Кремль в Измайлово — одно из самых важных культурных мест для туристов в столице, — утверждает организатор фестиваля Густаво Уранго. — Возможно, даже не все россияне знают, где это и что это. Но мексиканцы и жители Латинской Америки про эту достопримечательность слышали немало. Поэтому здесь вдвойне интересно делиться с москвичами нашей культурой, нашим образом жизни. Мы любим вечеринки, бары, веселье, мы всегда улыбаемся, наше сердце открыто для дружбы и общения!

Первые участники уже вовсю фотографируются друг с другом на фоне традиционного деревянного терема. Русские девчонки примеряют сомбреро — причем не только стереотипные широкополые пестрые шляпы, но и их ковбойские аналоги, куда более привычные для жителей северной части Мексики . А мексиканские парни на спор угощают новых знакомых поджаренными скорпионами.

— Ничего удивительного, что мы их едим, у нас в стране они повсюду! — рассказывает Хулиан Андреас, пришедший на праздник в компании друзей. — Но согласен, блюдо не для слабонервных.

Здесь же, на главной площади Кремля, развернулась студия вещания одного из главных мексиканских телеканалов. Поскольку со дня на день здесь же мексиканские болельщики начнут праздновать победы команд Центральной и Латинской Америки, на многие из которых эксперты делают немалые ставки, Измайлово станет главным отражением всего их фанатского сообщества.

— Мы ждем сотни и тысячи гостей ежедневно, — говорит Густаво, проверяя последние организационные моменты. — Мексиканцы, латиноамериканцы, русские… Этот фестиваль для всех и для каждого!

Марина Антонцева и Евгения Коновалова планируют остаться здесь до самого вечера. Сдержанная — насколько это возможно для темпераментных мексиканцев! — культурная программа вот-вот перерастет в безудержную вечеринку.

— Мы как раз собираемся этим летом отправиться путешествовать по Центральной Америке, — рассказывают девчонки. — Это же совсем другие люди, совсем иной образ жизни. Мексиканцы кажутся более живыми и беззаботными, чем русские. Зато нашей красоте даже их девушки завидуют! Но какими бы разными мы не были, дружбе народов и культурному обмену ничто не помешает.