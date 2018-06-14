«Хор Турецкого» даст бесплатный концерт в фан-зоне ЧМ-2018 на Воробьевых горах в Москве

МОСКВА , 14 июня. / ТАСС /. Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» даст в период проведения ЧМ-2018 бесплатный концерт в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве. Об этом журналистам в четверг сообщил создатель и художественный руководитель хора, певец Михаил Турецкий

"Мы дадим бесплатный концерт в фан-зоне на Воробьевых горах. Конкретную дату пока сообщить не могу", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Турецкий добавил, что будет болеть за сборные России, Португалии Германии во время ЧМ-2018. «Я всегда жду на чемпионате мира каких-то откровений, вдруг появится команда, которая удивит», — продолжил он.

Участники хора в рамках пресс-конференции исполнили гимн РФ , чтобы поддержать сборную России.

"Хор Турецкого" состоит из 10 солистов, которые представляют всю палитру мужских певческих голосов. Коллектив исполняет песни более чем на 10 языках без фонограммы и может заменить своими голосами оркестр. Уникальный музыкальный коллектив имеет необычайно широкий репертуар — от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов.