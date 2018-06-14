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США представили рейтинг самых опасных подлодок. Три из них оказались российскими
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США представили рейтинг самых опасных подлодок. Три из них оказались российскими 

360tv.ru 14 июня 2018
Фото: 360tv.ru
Эксперты из США выяснили, какие из существующих подводных лодок можно назвать самыми опасными в мире. В рейтинг, представленный журналом The National Interest, попали три российских субмарины.
При составлении списка специалисты обращали внимание на стратегические атомоходы, оснащенные баллистическими ракетами. В топ-5 включили современные и стоящие на вооружении подлодки.
Россия упомянута в рейтинге как обладательница АПЛ «Дельфин», «Борей» и «Ясень». Первые составляют основу стратегического подводного флота РФ и оснащены 16 баллистическими ракетами «Лайнер» с дальностью стрельбы до 11 тысяч километров. Субмарина оснащена комплексом преодоления ПРО, а снаряды может выпускать одним залпом с глубины в 50 метров.
Тихие благодаря новому техническому оснащению «Бореи» вооружены таким же количеством баллистических ракет, но твердотопливных. Суммарная мощность снарядов достигает 1,5 мегатонны.
В список попали и подводные лодки проекта 885 «Ясень». В универсальные пусковые установки субмарин можно поместить 40 крылатых ракет «Калибр». Они способны нести ядерную боеголовку, преодолевать расстояние в 2,5 тысячи километров, отличаются быстрым и тихим ходом.
У США эксперты отметили достоинства подлодки «Огайо». Они впервые были введены в строй в 1981 году. Каждая субмарина несет 24 баллистических ракет Trident II с 12 боевыми блоками. Упомянуты в рейтинге и американские АПЛ типа «Колумбия», хотя их строительство начнется только в 2021 году.
Ранее эксперты смогли уместить на одной картинке все действующие военные субмарины, оснащенные ядерными баллистическими ракетами. Они есть в распоряжении всего семи стран мира.
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