США представили рейтинг самых опасных подлодок. Три из них оказались российскими

При составлении списка специалисты обращали внимание на стратегические атомоходы, оснащенные баллистическими ракетами. В топ-5 включили современные и стоящие на вооружении подлодки.

Россия упомянута в рейтинге как обладательница АПЛ «Дельфин», «Борей» и «Ясень». Первые составляют основу стратегического подводного флота РФ и оснащены 16 баллистическими ракетами «Лайнер» с дальностью стрельбы до 11 тысяч километров. Субмарина оснащена комплексом преодоления ПРО, а снаряды может выпускать одним залпом с глубины в 50 метров.

Тихие благодаря новому техническому оснащению «Бореи» вооружены таким же количеством баллистических ракет, но твердотопливных. Суммарная мощность снарядов достигает 1,5 мегатонны.

В список попали и подводные лодки проекта 885 «Ясень». В универсальные пусковые установки субмарин можно поместить 40 крылатых ракет «Калибр». Они способны нести ядерную боеголовку, преодолевать расстояние в 2,5 тысячи километров, отличаются быстрым и тихим ходом.

У США эксперты отметили достоинства подлодки «Огайо». Они впервые были введены в строй в 1981 году. Каждая субмарина несет 24 баллистических ракет Trident II с 12 боевыми блоками. Упомянуты в рейтинге и американские АПЛ типа «Колумбия», хотя их строительство начнется только в 2021 году.

Ранее эксперты смогли уместить на одной картинке все действующие военные субмарины, оснащенные ядерными баллистическими ракетами. Они есть в распоряжении всего семи стран мира.