В ЖК OSTROV открылся детский сад

В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello, рассчитанный на пребывание 38 детей.

Учреждение для малышей расположено на первом этаже комплекса и занимает площадь 305 кв. м. В садике предусмотрено три группы малышей: от 1 года 10 месяцев до 3-х лет, от 3 до 5 и от 5 до 7 лет.

В саду созданы игровые комнаты, музыкально-физкультурный зал, кабинеты для занятий с логопедом, преподавателем английского языка, а также шахматами и робототехникой. В помещениях детского сада расположены собственные столовая и кухня, прачечная, медицинский кабинет и соляная комната для ингаляций. Учреждение оснащено современным и безопасным оборудованием, в том числе интерактивными панелями и 3D-проекторами.