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В ЖК OSTROV открылся детский сад
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В ЖК OSTROV открылся детский сад 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello, рассчитанный на пребывание 38 детей.
Учреждение для малышей расположено на первом этаже комплекса и занимает площадь 305 кв. м. В садике предусмотрено три группы малышей: от 1 года 10 месяцев до 3-х лет, от 3 до 5 и от 5 до 7 лет.
В саду созданы игровые комнаты, музыкально-физкультурный зал, кабинеты для занятий с логопедом, преподавателем английского языка, а также шахматами и робототехникой. В помещениях детского сада расположены собственные столовая и кухня, прачечная, медицинский кабинет и соляная комната для ингаляций. Учреждение оснащено современным и безопасным оборудованием, в том числе интерактивными панелями и 3D-проекторами.
«Частный детский сад в составе объекта бизнес-класса — это всегда дополнительное конкурентное преимущество. Кроме того, в течение месяца мы планируем передать городу муниципальный детский сад на 75 малышей в составе жилого комплекса OSTROV. Уверен, что оба детских дошкольных учреждения будут пользоваться популярностью у жителей Петроградской стороны», — прокомментировал директор по продажам АО «Строительный трест» Сергей Степанов.
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