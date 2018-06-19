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Выставка «Антифашистская графика времен Великой Отечественной войны»
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Выставка «Антифашистская графика времен Великой Отечественной войны» 

CHIPS journal 22 часа назад
Фото: CHIPS journal
С 19 июня по 7 июля в Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино пройдет выставка, посвященная разисовкам времен войны.
На выставке представлены произведения из фонда музея — работы известных художников-графиков из Москвы: Бориса Ефимова, Бориса Клинча, Николая Жукова, Бориса Пророкова, Александра Житомирского, а также ленинградского художника Ивана Харкевича.
В годы Великой Отечественной войны многомиллионное население нашей страны отдавало все свои силы борьбе с варварским нашествием фашизма. Жизнь советского искусства так же, как и жизнь всего народа, проходила в те годы под лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы!». Вместе со своим народом трудились и советские художники.
На первый план вышли наиболее массовые жанры искусства — плакат, политическая карикатура, газетный рисунок, листовка. Можно с уверенностью сказать, что не было художника (будь то живописец или скульптор, график или оформитель), который не работал бы в одном из этих видов агитационного искусства.
Особую ценность этим работам придаёт то, что их авторы — фронтовики, которые прошли со своей армией по дорогам войны, разделяя с солдатами горести и радости фронтовой жизни.
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