Выставка «Антифашистская графика времен Великой Отечественной войны»

С 19 июня по 7 июля в Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино пройдет выставка, посвященная разисовкам времен войны.

В годы Великой Отечественной войны многомиллионное население нашей страны отдавало все свои силы борьбе с варварским нашествием фашизма. Жизнь советского искусства так же, как и жизнь всего народа, проходила в те годы под лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы!». Вместе со своим народом трудились и советские художники.

На первый план вышли наиболее массовые жанры искусства — плакат, политическая карикатура, газетный рисунок, листовка. Можно с уверенностью сказать, что не было художника (будь то живописец или скульптор, график или оформитель), который не работал бы в одном из этих видов агитационного искусства.

Особую ценность этим работам придаёт то, что их авторы — фронтовики, которые прошли со своей армией по дорогам войны, разделяя с солдатами горести и радости фронтовой жизни.