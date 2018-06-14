Дорога в Россию на ЧМ-2018 растянулась на 2,5 года 

Аргентинская пара Мариана и Томи вместе с питбультерьером Драко 2,5 года провели в путешествиях, чтобы добраться на ЧМ-2018 в Россию. Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам Марианы, они жили в аргентинском городе Мендос «обычной, спокойной жизнью», но однажды утром решили отправиться на машине в Россию. В Бразилии во время путешествия они встретили Драко.
Пара проехала всю Южную Америку, семь дней провела в море и пережила сильный шторм. Затем они попали в Мексику и оттуда отправились в Европу. Молодые люди побывали в Бельгии, Германии, Прибалтике и, наконец, приехали в Россию.
В своем Instagram Мариана и Томи публикуют фотоотчет о своем путешествии, в том числе снимки из Москвы.
По словам молодых людей, путешествие заняло так много времени, потому что им приходилось оставаться в разных странах на подработках, чтобы накопить денег. В Аргентине Мариана работает физиотерапевтом, а Томи — шеф-поваром, но за рубежом они были консьержами, строителями и садовниками. В Бельгии им приходилось работать по 12-16 часов в день.
Во время путешествия пара ни разу не останавливалась в отеле: в их машине есть кровать и кухня. Обратные билеты в Аргентину Мариана и Томи пока не покупали. Они планируют вернуться в Бельгию, заработать немного денег и отправиться в Китай.