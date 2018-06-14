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Военные Колумбии уничтожили 16 повстанцев
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Военные Колумбии уничтожили 16 повстанцев 

Российская Газета 3 часа назад
Шестнадцать повстанцев из бывших Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) уничтожены в департаменте Араука. Об этом сообщило колумбийское министерство обороны.
"В результате действий вооруженных сил Колумбии в Арауке против организованной вооруженной группы число погибших в ходе развития военной операции увеличилось до 16", — приводит РИА Новости заявление ведомства.
Бывшие члены РВСК хотели войти в контакт с повстанцами Армии национального освобождения, чтобы участвовать в контроле над наркотрафиком.
РВСК появились в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии. Их целью стала борьба за построение в Колумбии общества социальной справедливости и равенства. Власти и повстанцы долго вели переговоры, которые закончились подписанием мирного соглашения. В прошлом году на основе РВСК была создана политическая партия.
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