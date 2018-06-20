Бразильские болельщики устроили шоу на борту самолета

Болельщики сборной Бразилии бурно отреагировали на демонстрацию стюардессой желтого спасательного жилета в ходе предполетного инструктажа.

Фанаты сопровождали аплодисментами каждое движение стюардессы в ходе инструктажа, однако особый восторг у них вызвал спасательный жилет цвета формы сборной Бразилии, передает «Спорт-Экспресс».

Видео, на котором запечатлен инструктаж и реакция бразильцев, появилось в Сети.