Лидер Боливии считает партнерство Колумбии и НАТО угрозой безопасности Латинской Америки

"Теперь Колумбия стала партнером НАТО. Я считаю — может, я ошибаюсь, — что это получается военный контроль над всей Латинской Америкой, это военная агрессия в адрес всего континента", — сказал он.

"Это означает вмешательство с использованием пуль, военных интервенций. При этом некоторые страны поддерживают такую политику. Но я считаю, что народы должны сами определять свою судьбу и судить своих президентов за те или иные решения", — добавил Моралес.