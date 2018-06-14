Все ядерные субмарины на одной инфографике 

Специально для наших американских коллег из Popular Mechanics эксперты блога Naval Analyses сделали занимательную инфографику, которая показывает все действующие субмарины, оснащённые ядерными баллистическими ракетами. Их довольно немного, причём все они стоят на вооружении всего семи мировых держав. А до начала 1980-х годов только четыре страны располагали атомными подводными лодками с баллистическими ракетами: Советский Союз, Соединённые Штаты, Великобритания и Франция. В 1987 году Китай стал пятой страной с ядерными субмаринами на вооружении и лишь несколько лет назад ещё два новичка присоединились к ним: это Индия и Северная Корея. Итак, в распоряжении США имеются 14 подводных лодок с ядерными баллистическими ракетами, РФ — 12, КНР — 7, у Великобритании и Франции — по 4 субмарины, а у Индии и КНДР — по 2 штуки.