Центр по ликвидации ядерного оружия: в мире насчитывается 14 тыс. 450 ядерных зарядов

России. ТОКИО, 13 июня. / ТАСС /. Количество ядерных боевых частей в мире на начало июня составляет 14 тыс. 450 штук, при этом около 90% из них находятся в распоряжении США

Об этом говорится в докладе, опубликованном Исследовательским центром по ликвидации ядерного оружия при японском университете Нагасаки.

В документе отмечается, что РФ располагает самым большим числом боевых ядерных зарядов в мире — 6 тыс. 850. Из них 1 тыс. 658 установлены на баллистические ракеты, включая межконтинентальные, 1 тыс. 588 — на ракеты, предназначенные для пуска с подводных лодок, и еще 1 тыс. 100 — на ракеты для боевых самолетов. При этом оставшиеся 2,5 тыс. боевых частей списаны или подлежат списанию.

На втором месте следуют США, чей арсенал составляет 6 тыс. 450 ядерных зарядов, что на 450 меньше, чем в 2017 году. 2 тыс. 650 из них списаны или подлежат снятию с вооружения, а больше всего у американской стороны ядерных зарядов на корабельных ракетах и ракетах для подводных лодок — 1 тыс. 820 штук. «США занимают противоречивую позицию, поскольку требуют от Северной Кореи проведения денуклеаризации, а сами занимаются модернизацией ядерных вооружений», — отмечается в комментарии университета.

Китай и За РФ и США следуют Франция Великобритания , на вооружении у которых стоит 300, 270 и 215 ядерных боевых частей соответственно. Что касается КНДР, то, по оценкам японских экспертов, она обладает 10-20 такими зарядами.

Также, по данным исследовательского центра, в мире насчитывается более 2 тыс. тонн плутония и обогащенного урана, пригодного для изготовления ядерного оружия. Часть этого запаса используется в мирных целях. Тем не менее общего объема достаточно для создания около 107 тыс. бомб.