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Центр по ликвидации ядерного оружия: в мире насчитывается 14 тыс. 450 ядерных зарядов
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Центр по ликвидации ядерного оружия: в мире насчитывается 14 тыс. 450 ядерных зарядов 

ТАСС 13 июня 2018
ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Количество ядерных боевых частей в мире на начало июня составляет 14 тыс. 450 штук, при этом около 90% из них находятся в распоряжении США и России.
Об этом говорится в докладе, опубликованном Исследовательским центром по ликвидации ядерного оружия при японском университете Нагасаки.
В документе отмечается, что РФ располагает самым большим числом боевых ядерных зарядов в мире — 6 тыс. 850. Из них 1 тыс. 658 установлены на баллистические ракеты, включая межконтинентальные, 1 тыс. 588 — на ракеты, предназначенные для пуска с подводных лодок, и еще 1 тыс. 100 — на ракеты для боевых самолетов. При этом оставшиеся 2,5 тыс. боевых частей списаны или подлежат списанию.
На втором месте следуют США, чей арсенал составляет 6 тыс. 450 ядерных зарядов, что на 450 меньше, чем в 2017 году. 2 тыс. 650 из них списаны или подлежат снятию с вооружения, а больше всего у американской стороны ядерных зарядов на корабельных ракетах и ракетах для подводных лодок — 1 тыс. 820 штук. «США занимают противоречивую позицию, поскольку требуют от Северной Кореи проведения денуклеаризации, а сами занимаются модернизацией ядерных вооружений», — отмечается в комментарии университета.
За РФ и США следуют Франция, Китай и Великобритания, на вооружении у которых стоит 300, 270 и 215 ядерных боевых частей соответственно. Что касается КНДР, то, по оценкам японских экспертов, она обладает 10-20 такими зарядами.
Также, по данным исследовательского центра, в мире насчитывается более 2 тыс. тонн плутония и обогащенного урана, пригодного для изготовления ядерного оружия. Часть этого запаса используется в мирных целях. Тем не менее общего объема достаточно для создания около 107 тыс. бомб.
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