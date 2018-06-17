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Сборная Перу проиграла датчанам на ЧМ-2018 при мощнейшей поддержке своих болельщиков
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Сборная Перу проиграла датчанам на ЧМ-2018 при мощнейшей поддержке своих болельщиков 

ТАСС 17 июня 2018
Фото: ТАСС
САРАНСК, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Перу при сумасшедшей поддержке своих болельщиков со счетом 0:1 уступила команде Дании в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Перуанские футболисты не играли на мировых первенствах с 1982 года. Когда в ноябре 2017 года сборная квалифицировалась на турнир в Россию, в Перу был объявлен национальный праздник и выходной день. В Саранске в преддверии первого за 36 лет матча на чемпионатах мира перуанские болельщики создали такую атмосферу, будто этот праздник не заканчивался.
Матч в Саранске посетило 40 502 зрителя, на стадионе перуанцы были в подавляющем большинстве. Лишь часть трибун заняли российские любители футбола, заполнившие места четвертой категории, поклонников футбола из Дании было и того меньше, они заняли лишь половину одного из секторов. Перуанцы не умолкали в течение всей встречи, активно поддерживая своих любимцев, отчего периодически создавалось впечатление, что стадион вибрирует.
Перед началом встречи по традиции крупных футбольных турниров на арене звучали популярные песни стран, чьи команды играют в матче. Перуанские болельщики хором затянули свою композицию. Датчан же слышно не было вовсе. Во время их песни, перуанцы продолжали распевать свои кричалки.
Незаслуженное поражение
Сборная Перу начала матч очень активно и в первые 15 минут имела серьезное преимущество, которое не смогла воплотить в голы. Ближе к середине тайма игра выравнялась и проходила практически без опасных моментов. Один из ключевых эпизодов произошел на последней минуте первого тайма, когда главный судья после видеопросмотра назначил пенальти в ворота сборной Дании. К 11-метровой отметке подошел пострадавший Кристиан Куэва и пробил намного выше ворот.
Второй тайм активнее начали датчане, и гол Юссуфа Поульсена после великолепной передачи Кристиана Эриксена выглядел логичным. Главный тренер сборной Перу после пропущенного мяча усилил атаку, выпустив на поле Паоло Герреро. В последние 20 минут перуанцы оказывали на ворота датчан очень серьезное давление, но воплотить огромное преимущество в голы не сумели. Футболисты сборной Перу нанесли 17 ударов по воротам соперника, из которых семь — в створ, статистика датчан — 11 ударов, шесть — в створ.
Раз за разом либо перуанских футболистов подводило индивидуальное мастерство в завершающей стадии атак, либо великолепно действовал вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель. «Я думаю, что он, может быть, один из лучших вратарей в мире. Сегодня он сыграл просто фантастически, особенно под таким давлением, как в первом тайме, когда перуанцы бросили на него всю команду. Каспер очень хорошо отстоял на воротах, но и вся оборона очень хорошо работала», — отметил после матча главный тренер сборной Дании Оге Харейде.
Наставник перуанских футболистов Рикардо Гарека считает, что его команда не заслуживала поражения в матче. «Сборная Перу сделала все, чтобы выиграть, но, к сожалению, нам это не удалось. Дания очень эффективно играла, но своих игроков я не могу упрекнуть, потому что они выложились. Если бы мы сыграли вничью, это было бы справедливо», — сказал Гарека на послематчевой пресс-конференции.
Такого же мнения придерживается и игрок сборной Дании Пионе Систо. «Нам очень повезло, что мы выиграли эту игру, было очень сложно во многих моментах, — отметил Систо. — Считаю, что перуанцы заслужили один гол. Они очень сильно давили, и у них было много хороших моментов, чтобы забить».
"Сборная Перу сохраняет шансы на хорошее выступление на турнире"
Большинство футболистов обеих команд после матча отмечали высокий уровень перуанских футболистов. И датчане, и перуанцы верят в возможность хорошего выступления сборной Перу, несмотря на поражение в первом матче.
Герреро уверен, что у его команды есть возможность победить в следующем матче чемпионата мира сборную Франции. «Команда провела сегодня отличную игру, у нас было много шансов, но мы не смогли конвертировать их в голы. Мы должны оправиться от поражения к игре со сборной Франции и потом обыграть австралийцев».
Аналогичное мнение высказал и футболист сборной Дании Лассе Шёне. «У них [сборной Перу] невероятно сильная команда. Я думаю, что если они не сломаются после этого поражения, то могут провести очень хороший турнир», — считает игрок.
Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека считает, что его команда должна продолжать играть в том же стиле, чтобы добиться успеха в следующих матчах. «Я не думаю, что надо отказаться от стиля игры, от стратегии, которую мы используем так давно. Мы сегодня проиграли, но у нас три игры в группе», — сказал он.
В другом матче первого тура группового этапа сборная Франции победила команду Австралии со счетом 2:1. Во втором туре сборная Дании в Самаре 21 июня сыграет с австралийцами, в тот же день перуанцы встретятся с французами в Екатеринбурге.
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