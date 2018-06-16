Попавший под машину в Саранске перуанец отказался от помощи врачей 

В Саранске перед матчем Перу — Дания болельщик из Южной Америки попал под машину, получив ушиб бедра.
Как сообщает Sovsport.ru, болельщик из Перу переходил дорогу в неположенном месте на одной из улиц Саранска, в результате чего он был сбит машиной.
Прибывшие сотрудники скорой помощи диагностировали перуанцу ушиб бедра. От помощи врачей пострадавший отказался, самостоятельно покинув место аварии в сопровождении сотрудников ГИБДД.
Напомним, что игра между командами Дании и Перу состоится в Саранске 16 июня. Начало матча намечено на 19:00 по мск.