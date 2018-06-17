Месси не забил пенальти, перуанцы заполонили Саранск, VAR дебютировала на ЧМ-2018

ТАСС , 17 июня. Третий игровой день чемпионата мира по футболу запомнился обилием 11-метровых, один из которых не забил Лионель Месси , огромным десантом перуанских фанатов в Саранске , а также первым в истории мировых первенств использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Матч Аргентина Исландия был одним из самых востребованных на групповом этапе, билеты на него закончились еще ранней весной. Трибуны на "Спартаке" окрасились в основном в бело-голубые аргентинские цвета, исландцы виднелись лишь небольшими островками. Зато они ярко проявили себя утром в день матча в столичном парке «Зарядье». Около пяти тысяч болельщиков создали великолепную атмосферу и показали Москве полюбившиеся всем на Евро-2016 исландские хлопки.

В центре внимания, разумеется, оказался Месси, который вновь должен вести Аргентину к победе на чемпионате мира. Он мог стать героем первого матча, но стал главным его неудачником — в середине второго тайма при счете 1:1 не смог реализовать пенальти. В итоге встреча так и завершилась вничью.

Лучшим игроком матча, естественно, был признан исландский вратарь Ханнес Халльдоурссон, отразивший удар Месси. «Для меня выступать за Исландию в первом матче на ЧМ и взять пенальти — это великий момент, — сказал Халльдоурссон. — Невероятно, что я смог отбить удар, это был очень важный момент для нас, так как этот эпизод помог нам удержать ничью».

Сам Месси после игры не стал скрываться от журналистов и остановился ответить на вопросы в микст-зоне. Разочарованным он не выглядел. «Да, у нас был шанс [победить], но я его не использовал», — просто констатировал форвард. Исландцы показали себя великолепно организованной командой с поставленной игрой от обороны, аргентинцы не продемонстрировали плана Б на случай, когда у Месси что-то не получается.

Во время матча весь мир облетели кадры, на которых легендарный Диего Марадона смачно затягивается сигарой, при этом стадионы чемпионата мира официально объявлены зоной, свободной от курения. «Сегодня был сложный день для аргентинцев, наш дебют на чемпионате мира в России получился очень напряженным и нервным. Каждый по-разному выражал свои эмоции. Я, честно, не знал, что на стадионах запрещено курить», — заявил Марадона, принеся всем извинения.

VAR пришла на помощь французам

Многого на этом чемпионате ждут от сборной Франции . Два года назад команда Дидье Дешама дошла до финала чемпионата Европы и за время между турнирами стала еще сильнее, особенно убедительно выглядит линия атаки. Впрочем, в дебютном матче чемпионата мира против австралийцев французы не впечатлили, хоть и одержали победу со счетом 2:1.

После матча в Казани больше обсуждали не саму игру, а случившееся в ней историческое событие — впервые на чемпионатах мира была использована VAR. Эпизод произошел на 56-й минуте после фола на французском нападающем Антуане Гризманне в штрафной площади австралийцев. После инцидента уругвайский арбитр Андрес Кунья приостановил игру и отправился к центру бровки. Спустя минуту он назначил 11-метровый, который реализовал Гризманн.

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк заявил, что он не уверен в справедливости пенальти. «Я не думаю, что был пенальти», — сказал он, добавив, что не видел «момент подножки».

В свою очередь, Дешам не стал пускаться в рассуждения на тему VAR, сухо назвав арбитра «последней инстанцией», но при этом довольно критично высказался об игре своей команды. «Нам существенно не хватало скорости, это сыграло на руку австралийцам. Мы дали им играть в их ритме», — сказал Дешам.

Красно-белый фестиваль в Саранске

Сборная Перу вернулась на чемпионат мира 36 лет спустя, такого перерыва не было ни у одного из участников турнира в России. Поколения перуанцев ждали этого момента, мечтая увидеть свою команду на чемпионате мира. В итоге мечта привела их в Саранск.

Перуанцы купили около 13 тыс. билетов на игру с датчанами, тогда как скандинавы — всего тысячу. Южноамериканцы устроили фестиваль, ранее не виданный жителями Мордовии . Красно-белые перуанские флаги можно было увидеть не только у стадиона, но и на другом конце города, там, где располагается база сборной Панамы. Однако абсолютно домашняя атмосфера на «Мордовия-Арене» не помогла перуанцам сыграть хотя бы вничью.

Самым несчастным перуанцем в этот вечер оказался полузащитник Кристиан Куэва , который не реализовал пенальти в конце первого тайма при счете 0:0. Кстати, и этот 11-метровый был назначен после обращения к VAR. Судья Бакари Гассама из Гамбии проигнорировал стык в штрафной площади датской команды, но изменил решение после просмотра видеоповтора и поставил пенальти в ворота датчан. А вот датчане своим шансом воспользовались — во втором тайме Юссуф Поульсен после передачи Кристиана Эриксена забил победный мяч.

"Каждая из команд играла в свой футбол, у каждой свой стиль, и каждая его проявила. Если посмотреть с этой точки зрения, то сборная Перу сделала все, чтобы выиграть, но, к сожалению, не удалось. Если бы мы сыграли вничью, это было бы справедливо", — подвел итог матча главный тренер перуанской команды Рикардо Гарека.

В этом матче была продолжена вратарская династия Шмейхелей на чемпионатах мира. Отец Петер играл во Франции в 1998 году, сын Каспер дебютировал в Саранске. Именно в игре с перуанцами Шмейхель-младший обогнал отца и установил новый рекорд по продолжительности сухой серии за сборную Дании (471 минута). «Да он просто акробат — очень быстрый, ноги, как пружины. Я думаю, что он, может быть, один из лучших вратарей в мире», — так отозвался о Каспере главный тренер датчан Оге Харейде.

В одном пенальти от рекорда

В заключительном матче насыщенного игрового дня хорваты в Калининграде со счетом 2:0 обыграли нигерийцев. Европейская сборная с великолепным подбором футболистов не показала яркой игры, но при этом четко сыграла на результат. Интересно, что и в этой встрече был назначен пенальти, имено с 11-метровой отметки лучший игрок матча Лука Модрич и установил окончательный счет.

За день было назначено пять пенальти, это является наибольшим показателем за игровой день с 24 июня 1998 года. Тогда на турнире во Франции было назначено шесть 11-метровых.

Златко Далич. "Атмосфера была такая, будто мы играли дома. Знали, что [болельщики] приедут, но не думали, что так много, это было для нас сюрпризом. Они поддержали свою страну, спасибо им", — сказал главный тренер сборной Хорватии