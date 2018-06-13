Ещё
Ученые научили искусственный интеллект видеть сквозь стены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые научили искусственный интеллект видеть сквозь стены 

Москва24 13 минут назад
Фото: Москва24
Нейронную сеть, определяющую положение человека за стеной, создали ученые из Массачусетского технологического института. Технологию назвали RF-Pose, она совмещает искусственный интеллект и беспроводное радиоустройство.
Для обучения ИИ были сняты на камеру перемещения участников исследования. Снимки с их движениями стали базой для скелетной модели, интегрированной в RF-Pose вместе с соответствующим сигналом радио. Нейронная сеть определяет связь между движениями человека и данными с радио, считывая их соответствия, сообщает "Вечерняя Москва".
Исследователи считают, что технология будет полезна во время спасательных операций и при наблюдении за больными, страдающими болезнью Паркинсона или рассеянным склерозом.
Ранее инженеры из США научили робота надевать на человека рукав одежды. Машина способна контролировать силу, с которой рукав давит на руку и подстраиваться. Для максимального комфорта был написан специальный программный алгоритм, а первые тесты проводились в виртуальной симуляции.
Москва24: последние новости
Енот-бейскламбер забрался на крышу высотного здания в США Столичные власти планируют построить технопарки в ТиНАО Минюст США обвинил пятерых граждан России в нарушении экономических санкций
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил Клименко153
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян37
Говорухин при смерти150
«Это намного серьезнее, чем санкции»161
Убийцу друга Деда Хасана спрятали в женском СИЗО15
Видео
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:45
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян
Шоу-бизнес Общество
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
01:56
Бойцы ВСУ подняты по тревоге
В мире Армия
01:00
Крым остался без света
Происшествия
00:59
Джигурда не возглавит Москву
Шоу-бизнес Новости Москвы
01:56
Акула откусила кусок от другой акулы
Происшествия
03:12
Хакеры поглумились над авиакатастрофой на Синае
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение