Ученые научили искусственный интеллект видеть сквозь стены

Нейронную сеть, определяющую положение человека за стеной, создали ученые из Массачусетского технологического института. Технологию назвали RF-Pose, она совмещает искусственный интеллект и беспроводное радиоустройство.

Для обучения ИИ были сняты на камеру перемещения участников исследования. Снимки с их движениями стали базой для скелетной модели, интегрированной в RF-Pose вместе с соответствующим сигналом радио. Нейронная сеть определяет связь между движениями человека и данными с радио, считывая их соответствия, сообщает "Вечерняя Москва"

Исследователи считают, что технология будет полезна во время спасательных операций и при наблюдении за больными, страдающими болезнью Паркинсона или рассеянным склерозом.