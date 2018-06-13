Ученые научили искусственный интеллект видеть сквозь стены 

Нейронную сеть, определяющую положение человека за стеной, создали ученые из Массачусетского технологического института. Технологию назвали RF-Pose, она совмещает искусственный интеллект и беспроводное радиоустройство.
Для обучения ИИ были сняты на камеру перемещения участников исследования. Снимки с их движениями стали базой для скелетной модели, интегрированной в RF-Pose вместе с соответствующим сигналом радио. Нейронная сеть определяет связь между движениями человека и данными с радио, считывая их соответствия, сообщает "Вечерняя Москва".
Исследователи считают, что технология будет полезна во время спасательных операций и при наблюдении за больными, страдающими болезнью Паркинсона или рассеянным склерозом.
Ранее инженеры из США научили робота надевать на человека рукав одежды. Машина способна контролировать силу, с которой рукав давит на руку и подстраиваться. Для максимального комфорта был написан специальный программный алгоритм, а первые тесты проводились в виртуальной симуляции.