Изобретен новый способ видеть сквозь стены

Американские ученые создали камеру с искусственным интеллектом, которая способна отслеживать человеческие движения сквозь стены.

Исследователи Массачусетского технологического института разработали уникальное программное обеспечение, позволяющие следить за людьми сквозь стены. Новая технология использует специальное беспроводное радиоустройство и систему искусственного интеллекта, передает The Daily Mail.

В ходе исследования были привлечены добровольцы. С помощью обычной камеры ученые зафиксировали простые действия человека, такие как ходьба, беседа, сидение, открытие дверей и передали информацию искусственному интеллекту в виде радиоволн.

Благодаря полученной базе данных устройство способно определить позу или движения человека, используя только радиочастоты. После чего полученная информация конвертируется в карты тепла и выводится в виде разноцветных фигур, имитирующих людей.

Проект RF-Rose надеется в будущем расширить возможности системы и создать 3D-версию скелета человека для отслеживания более мелких движений, таких как дрожание руки.

Исследователи считают, что технология может широко использоваться в медицинских целях, к примеру, для мониторинга пациентов с болезнью Паркинсона.