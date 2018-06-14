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Изобретен новый способ видеть сквозь стены
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Изобретен новый способ видеть сквозь стены 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американские ученые создали камеру с искусственным интеллектом, которая способна отслеживать человеческие движения сквозь стены.
Исследователи Массачусетского технологического института разработали уникальное программное обеспечение, позволяющие следить за людьми сквозь стены. Новая технология использует специальное беспроводное радиоустройство и систему искусственного интеллекта, передает The Daily Mail.
В ходе исследования были привлечены добровольцы. С помощью обычной камеры ученые зафиксировали простые действия человека, такие как ходьба, беседа, сидение, открытие дверей и передали информацию искусственному интеллекту в виде радиоволн.
Благодаря полученной базе данных устройство способно определить позу или движения человека, используя только радиочастоты. После чего полученная информация конвертируется в карты тепла и выводится в виде разноцветных фигур, имитирующих людей.
Проект RF-Rose надеется в будущем расширить возможности системы и создать 3D-версию скелета человека для отслеживания более мелких движений, таких как дрожание руки.
Исследователи считают, что технология может широко использоваться в медицинских целях, к примеру, для мониторинга пациентов с болезнью Паркинсона.
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