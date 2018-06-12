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Искусственный интеллект научили видеть сквозь стену
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Искусственный интеллект научили видеть сквозь стену 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Ученые из Массачусетского технологического института в США научили искусственный интеллект видеть людей сквозь стены. Как пишет TechXplore, исследователи разработали технологию RF-Pose, которая сочетает в себе систему искусственного интеллекта и беспроводное радиоустройство.
В ходе эксперимента инженеры с помощью камеры следили за тем, как добровольцы говорят, ходят, сидят, открывают двери или ждут лифта. На основе нескольких тысяч снимков они построили для каждого человека скелетную модель, а затем продемонстрировали ее компьютеру вместе с соответствующим радиосигналом. Благодаря сочетанию данных искусственный интеллект научился определять связь между позой и движениями человека и данными радиоустройства.
Отмечается, что эта технология может пригодиться в спасательных работах, а также для наблюдения за пациентами, страдающими болезнью Паркинсона или рассеянным склерозом.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Британии сняли фильм, сюжет которого меняется по настроению зрителя.
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