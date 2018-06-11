Президенту Азербайджана представлили новые ракетные комплексы, принятые на вооружение ВС

БАКУ , 11 июня. / ТАСС /. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в понедельник с новыми оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Полонез» и LORA, принятыми на вооружение азербайджанской армии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

"Президент Азербайджана принял участие в открытии Н-ской воинской части Ракетных войск министерства обороны и осмотрел новую военную технику, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Полонез» и LORA", — говорится в сообщении. Алиев был проинформирован о том, что дальность стрельбы ОТРК «Полонез» (производства Белоруссии ) составляет до 300 км, а радиус поражения — 80 м. Боевая машина ОТРК «Полонез» способна одновременно нанести точечный удар по восьми целям. «Установка предназначена для уничтожения средств ядерной и химической атаки, наземных элементов разведывательно-ударных комплексов, основных войсковых группировок, авиации на базах, командных пунктов, радиоэлектронных средств, боевых кораблей и тыловых объектов противника», — отмечается в сообщении.

Ранее российская газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к минобороны Белоруссии, сообщала, что Баку в 2018 году может начать покупку у Минска ОТРК «Полонез».

Дальнобойность ОТРК LORA (производства Израиля ) составляет более 300 км, а радиус поражения — 100 м. Боевая машина может нанести точечный удар одновременно по четырем целям, максимальная скорость полета ракет равна 300 м/с. Срок эксплуатации систем составляет 10 лет, говорится на сайте президента Азербайджана. Специалисты считают, что по своим характеристикам LORA сравнима с американским ОТРК ATACMS и российским ОТРК «Искандер-Э».

Ранее Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан закупает и будет продолжать закупать современные вооружения для укрепления обороноспособности страны.