Власти Окинавы «разгневаны» в связи с крушением американского F-15 

Американский истребитель F-15 потерпел крушение у берегов вблизи острова Окинава на юге Японии. Он рухнул в море в 80 километрах от города Наха, административного центра префектуры, вскоре после взлета. Полет был тренировочным. Пилот катапультировался и вскоре был спасен Силами самообороны Японии. По данным японских СМИ, он получил перелом ноги, его жизни ничто не угрожает.
Между тем заместитель губернатора Окинавы Моритакэ Томикава уже заявил, что не испытывает «ничего, кроме гнева» в связи с инцидентом. Власти Окинавы заявили протест командованию США, передает РИА Новости. Ранее министр обороны Японии потребовал от американских военных властей принять меры, исключающие повторение подобного в будущем.