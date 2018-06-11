Wi‑Fi появится почти во всех селах Приморья

Согласно проекту «Wi‐Fi в сельской местности», в 121 деревне Приморского края планируется установить беспроводную локальную сеть. Об этом сообщило издание PRIMPRESS.

В закон «О связи» внесли поправки. Теперь в населенных пунктах численностью менее 100 жителей необходимо установить хотя бы одну точку доступа к сети. На данный момент Wi‑Fi установили в селах с населением от 250 до 500 граждан. Поправка увеличивает аудиторию на семь миллионов человек.

Около 7400 метров линий связи уже проложено. Села Серафимовка, Черноручье, Минеральное, Новокрещенка, Алексеевка, Маргаритово, Сокольчи, Филипповка, Горбатка и многие другие уже подключены к сети Wi‑Fi.