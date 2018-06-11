Японские власти требуют прекратить полеты американских самолетов после падения F-15

Чиновники японской префектуры Окинава попросили американских военных приостановить полеты истребителей F-15. В понедельник, 11 июня, во время учений один из истребителей потерпел крушение и рухнул в море. Требование японских властей уже передано местному командованию ВС США . С соответствующей просьбой к американским военным обратился и министр обороны Японии Ицунори Онодэра — он потребовал разобраться в инциденте и принять меры к недопущению подобных катастроф в будущем.

Как сообщает ТАСС, самолет F-15 американских ВВС упал в море в 80 километрах к югу от столицы префектуры Окинава, города Наха. Пилот истребителя выжил — он успел катапультироваться и был подобран японскими спасателями.

Ранее «СП» писала, что в США потерпел крушение частный самолет. Он упал в лес в штате Висконсин . Погибли находившиеся на борту четыре человека.