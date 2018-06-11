Ещё
Японские власти требуют прекратить полеты американских самолетов после падения F-15
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Японские власти требуют прекратить полеты американских самолетов после падения F-15 

Свободная пресса 26 минут назад
Чиновники японской префектуры Окинава попросили американских военных приостановить полеты истребителей F-15. В понедельник, 11 июня, во время учений один из истребителей потерпел крушение и рухнул в море. Требование японских властей уже передано местному командованию ВС США. С соответствующей просьбой к американским военным обратился и министр обороны Японии Ицунори Онодэра — он потребовал разобраться в инциденте и принять меры к недопущению подобных катастроф в будущем.
Как сообщает ТАСС, самолет F-15 американских ВВС упал в море в 80 километрах к югу от столицы префектуры Окинава, города Наха. Пилот истребителя выжил — он успел катапультироваться и был подобран японскими спасателями.
Ранее «СП» писала, что в США потерпел крушение частный самолет. Он упал в лес в штате Висконсин. Погибли находившиеся на борту четыре человека.
Новости по теме: В России увеличилось количество авиакатастроф
Свободная пресса: последние новости
Огромный НЛО поверг в шок жителей Москвы Теперь «Бэкфайер» достанет авианосец даже за океаном Сборная России получила девиз на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России99
«Путин не блефует»357
Ургант последовал примеру Абрамовича52
Авария в Чернобыле оказалась не случайной25
Бывший советник Порошенко «сбежала» из политики320
Видео
02:24
Трамп открыл России окно в Европу
США В мире
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину
Общество
01:13
В Грузии выбросили на свалку яйца и пожалели
Общество Кавказ
01:09
Порошенко «померещилась» поддержка от Запада
Украина В мире
04:00
Вопль Трампа из самолета «привел к кризису элиты»
США В мире
00:33
Ирак предпочел российские Т-90С танкам США
Армия Оружие
03:38
«Доел суп, вызвал такси и поехал убивать»
Происшествия
00:58
«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор
Общество
02:33
Россия получила важного союзника в Евросоюзе
В мире Европа
04:00
G7 «минус один», или чего добивается Трамп
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение