Гавана отреагировала на новый случай «акустической атаки» против США

МИД Кубы прокомментировал заявление США о том, что еще один сотрудник американского посольства подвергся «акустической атаке».

Посольство 29 мая заявило МИДу, что двумя днями ранее сотрудница дипмиссии «почувствовала недомогание, похожее на результат „акустической атаки“, передает ТАСС

Рядом с местом ее проживания провели „полное и срочное расследование“. „Никаких источников звука“, опасных для здоровья, найдено не было.

Власти и эксперты Кубы „не имели доступа“ к пострадавшей.

МИД Кубы выразил готовность сотрудничать с Вашингтоном для „прояснения ситуации и оказания лучшей медицинской помощи пострадавшим лицам“.

Напомним, у американских дипломатов на Кубе вновь начались загадочные проблемы со здоровьем. В течение 2017 года более 20 сотрудников посольства США в Гаване обратились к врачам с жалобами на здоровье. Сообщалось, что ухудшение здоровья стало побочным результатом работы подслушивающих устройств.