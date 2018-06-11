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Гавана отреагировала на новый случай «акустической атаки» против США
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Гавана отреагировала на новый случай «акустической атаки» против США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МИД Кубы прокомментировал заявление США о том, что еще один сотрудник американского посольства подвергся «акустической атаке».
Посольство 29 мая заявило МИДу, что двумя днями ранее сотрудница дипмиссии «почувствовала недомогание, похожее на результат „акустической атаки“, передает ТАСС.
Рядом с местом ее проживания провели „полное и срочное расследование“. „Никаких источников звука“, опасных для здоровья, найдено не было.
Власти и эксперты Кубы „не имели доступа“ к пострадавшей.
МИД Кубы выразил готовность сотрудничать с Вашингтоном для „прояснения ситуации и оказания лучшей медицинской помощи пострадавшим лицам“.
Напомним, у американских дипломатов на Кубе вновь начались загадочные проблемы со здоровьем. В течение 2017 года более 20 сотрудников посольства США в Гаване обратились к врачам с жалобами на здоровье. Сообщалось, что ухудшение здоровья стало побочным результатом работы подслушивающих устройств.
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