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Япония потребовала от США принять меры в связи с крушением F-15
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Япония потребовала от США принять меры в связи с крушением F-15 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Американское командование должно принять меры по предотвращению дальнейших авиаинцидентов на территории Японии. С таким требованием выступил японский министр обороны Ицунори Онодэра.
Напомним, в понедельник утром истребитель ВВС США F-15, вылетевший с американской базы Кадена на острове Окинава, рухнул в океан в 80 километрах к югу от города Наха. Пилот катапультировался, его обнаружили японские спасатели. Американец получил перелом ноги и серьезные ушибы.
"Мы сделали официальное представление командованию Вооруженных сил США в Японии, — цитирует ТАСС заявление Онодэры. — Министерство обороны требует неукоснительного соблюдения норм безопасности и мер по предотвращению дальнейших инцидентов".
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