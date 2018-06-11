Япония требует прекратить полеты американских F-15 с базы на Окинаве

Власти Японии требуют прекратить полеты американских истребителей F-15, пока не выяснят причины крушения одного из этих самолетов. Он рухнул в море прямо в ходе учений недалеко от острова Окинава, передает телеканал «Россия 24».

Сообщается, что пилот успел катапультироваться. Со сломанной ногой и тяжелыми ушибами его нашли японские спасатели. Разбившийся самолет принимал участие в тренировках вместе с другими шестью истребителями F-15. Все они приписаны к базе ВВС США на острове.

На Окинаве находится более 70 процентов военных объектов США в Японии, и местные власти уже устали от постоянных инцидентов с американской техникой.