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Истребители F-15 после аварии возобновили тренировки в Японии
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Истребители F-15 после аварии возобновили тренировки в Японии 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Военно-воздушные силы США, базирующиеся в Японии, возобновили тренировочные полеты истребителей F-15. Они были приостановлены после недавнего крушения боевого самолета.
Напомним, инцидент произошел в понедельник утром, когда F-15 совершал тренировочной полет. Воздушное судно, приписанное к базе Кадэна на Окинаве, упало в море в 80 км от города Наха. Пилот катапультировался и был обнаружен японскими военными. Мужчина получил перелом ноги. Минобороны Японии потребовало от командования США принять меры, исключающие повторение подобного в будущем.
"За последние 24 часа мы провели осмотр всех наших истребителей F-15, — приводит РИА Новости сообщение представителей авиабазы Кадэна. — Мы уверены в том, что они безопасны для продолжения тренировок".
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