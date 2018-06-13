Первая в России IT-выставка CEBIT пройдет в технопарке «Сколково» в 2019 году

МОСКВА , 13 июня. / ТАСС /. Первая в России выставка-ярмарка информационных и телекоммуникационных технологий CEBIT пройдет в технопарке "Сколково" с 19 по 21 марта 2019 года, сообщила в среду пресс-служба инновационного центра.

Договоренность о проведении ярмарки в России была достигнута на крупнейшей в мире выставке IT-технологий CEBIT в Ганновере

"Соответствующее соглашение подписали директор по экономике и финансам технопарка «Сколково» Дмитрий Ляхов и генеральный директор «Дойче Мессе Рус» Светлана Федосеева . Первая совместная выставка пройдет с 19 по 21 марта 2019 года", — говорится в сообщении.

Основными направлениями CEBIT Russia станут интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн, мобильные решения и мобильность будущего, разработки в области безопасности, дроны и другие беспилотные системы.

"Площадка технопарка «Сколково» и ее атмосфера — стопроцентное попадание в идеологию этой крупнейшей выставки технологий. Теперь перед нами стоит реальный вызов — провести CEBIT Russia на таком высоком уровне, который позволит еще сильнее закрепить за инновационным центром «Сколково» роль российского и международного лидера в области высоких технологий", — сказал генеральный директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров, слова которого приводятся в сообщении.

CEBIT проводится в Ганновере ежегодно с 1986 года и является самой большой в мире платформой для демонстрации и внедрения новейших информационных и телекоммуникационных технологий и программного обеспечения в различных областях жизни человека. Среди участников CEBIT — предприниматели, экономисты, компьютерные специалисты, политики и издатели. В этом году в выставке участвуют около 2,8 тыс. экспонентов из порядка 70 стран, включая Россию.