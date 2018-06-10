Ракетами по граду: в Грузии расстреляли облака

Отмечается, что в субботу вечером облака начали скапливаться в Ахметском, Сагареджойском, Гурджаанском, Лаходехском, Кварельском, Телавском и Сигнахском районах. Их общая площадь составила 650 кв метров. По облакам было выпущено 110 ракет. В результате вместо града пошел дождь.

Система, которая может обнаруживать градовые облака и контролировать их на начальной стадии, начала работать в Кахети в 2015 году. Огневые точки находятся во всех его районах. Сейчас рассматривается возможность их установки и в других регионах.