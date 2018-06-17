Сирийская оппозиция направила гарантам перемирия список для конституционного комитета 

ЖЕНЕВА, 17 июня. /ТАСС/. Сирийская оппозиция 15 июня направила странам — гарантам перемирия — России, Ирану и Турции — список кандидатов для формирования конституционного комитета. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС представитель руководства «московской» платформы оппозиции Кадри Джамиль.
"Оппозиция, которая была представлена на Конгрессе сирийского национального диалога, отправила странам-гарантам список из 50 человек, которые представляют весь спектр оппозиции, — отметил он. — Список был направлен позавчера, 15 июня".