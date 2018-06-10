В США вертолёт упал в реку 

В американском штате Висконсин вертолёт упал в реку Фокс в городе Ошкош.
Об этом сообщает офис шерифа округа Виннебаго на своей странице в Twitter.
«Мы можем подтвердить, что вертолёт упал в реку Фокс рядом с мостом… На месте происшествия проводится операция, река закрыта для движения судов», — указывается в заявлении.
Уточняется, что водолазы готовятся к обследованию места происшествия.
Полиция пока не приводит данных о том, сколько людей было на борту вертолёта и какова их судьба.
Ранее в США в штате Вашингтон в результате жёсткой посадки вертолёта пострадали два человека.