В США вертолёт упал в реку

Об этом сообщает офис шерифа округа Виннебаго на своей странице в Twitter.

«Мы можем подтвердить, что вертолёт упал в реку Фокс рядом с мостом… На месте происшествия проводится операция, река закрыта для движения судов», — указывается в заявлении.

Уточняется, что водолазы готовятся к обследованию места происшествия.

Полиция пока не приводит данных о том, сколько людей было на борту вертолёта и какова их судьба.