Какие страны имеют территориальные претензии к США

За более чем 200 лет своего существования Соединенные Штаты неоднократно вступали в военные конфликты и вторгались на территории других стран. Особенно это актуально для Американского континента, который еще в первой половине XIX века был провозглашен зоной интересов Вашингтона. Политика Штатов привела к тому, что у ряда стран накопились к ним территориальные претензии.

Оттава предъявляет территориальные претензии к США по поводу моря Бофорта (район Северного Ледовитого океана). Все дело в огромных запасах энергоносителей в этом месте. Предположительно, местный континентальный шельф содержит порядка 1,7 миллиарда кубов природного газа и более миллиарда тонн нефти.

Кроме того, Канада настаивает на принадлежности Северо-Западного прохода (СЗП) — морского пути, который пролегает через Северный Ледовитый океан вдоль Североамериканского континента, огибая Канаду, а затем Аляску , входящую в состав США.

На севере этот путь является кратчайшим из Атлантического океана в Тихий. Оттава оспаривает Северо-Западный проход у Вашингтона еще с 1960-х годов, когда между основными мировыми державами началась борьба за территории Арктики.

Канадская сторона, ссылаясь на «историческое право» утверждает, что проходящий через Канадский Арктический архипелаг путь является внутренними водами страны. А это значит, что СЗП должен быть под юрисдикцией Оттавы, а не Вашингтона. Несколько раз американо-канадские отношения серьезно осложнялись из-за захода кораблей США в воды Северо-Западного прохода.

Также Оттава предъявляет к Вашингтону претензии по целому ряду островов, расположенных на границе между провинциями Британская Колумбия и Нью-Брансвик с канадской стороны, и штатами Аляска и Мэн — с американской.

Остров свободы претендует на территорию базы ВМФ США Гуантанамо, расположенную на юго-восточной оконечности Кубы . Кстати говоря, в Гуантанамо до сих пор продолжает действовать печально известная тюрьма с одноименным названием.

База размером 117 квадратных километров была арендована Соединенными Штатами в 1903 году в соответствии с бессрочным договором, который может быть расторгнут только по согласию обеих сторон. В отношении аренды действует принцип экстерриториальности — это значит, что Гуантанамо фактически является территорией США, и законы Кубы на ней не действуют.

Гавана неоднократно предъявляла Вашингтону претензии и требовала вернуть территорию базы. Первый раз это произошло в 1959 году, после прихода к власти Фиделя Кастро . Во второй раз кубинское правительство предприняло попытку в 2002 году, когда в Гуантанамо открылась тюрьма.

В 2008 году Верховный суд США официально признал, что с юридической точки зрения территория базы — это не заграница. А в 2015 году Куба предприняла последнюю на сегодняшний момент попытку вернуть эту территорию. Президент Рауль Кастро обратился к тогдашнему главе Белого дома Бараку Обаме , но снова безрезультатно.

Несмотря на то, что на официальном уровне правительство республики не предъявляет территориальных претензий к своему северному соседу, местные политики и государственные деятели неоднократно выступали с подобной инициативой.

Корень вопроса лежит в Американо-Мексиканской войне 1846-1848 годов. Тогда США одержали победу и отхватили от Мексики огромный кусок — более половины ее территории. Ныне на них располагаются штаты Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и другие.

В октябре 2017 года мексиканский политик и бывший кандидат в президенты страны Куаутемок Карденас вместе с адвокатом Уильямом Хадманом обратились в суд с требованием признать недействительным договор 1848 года об уступке земель. По мнению Хадмана, тогдашнее правительство Мексики действовало не по своей воле, а под диктовку США.

Карденас полагает, что договор можно признать недействительным и вернуть земли, входившие в состав Мексики до 1848 года. Стоит отметить, что эксперты уже неоднократно отмечали, что из-за роста латиноамериканского населения в Калифорнии и соседних штатах Мехико в будущем может поставить вопрос о возвращении этих территорий под свой контроль.

Другие страны

Остальные территориальные претензии к США касаются небольших островов и рифов. Так, Ямайка Никарагуа и Колумбия претендуют на риф Бахо-Нуэво. Ранее на него претендовал Гондурас , который позже признал риф территорией Колумбии.

Также территориальные претензии к Соединенным Штатам выдвигает Гаити. Предмет спора — небольшие острова Навассо, Макдоналд и Херд. Принадлежность островов республике зафиксирована в конституции страны, но Вашингтон отдавать их не собирается.